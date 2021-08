Benfica já está na Bósnia

A equipa feminina do Benfica já se encontra na Bósnia-Herzegovina, onde vai disputar amanhã, às 16 horas, a 1ª eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, frente às israelitas do Maccabi Kiryat Gat. Antes do primeiro jogo oficial de 2021/22, a avançada Cloé Lacasse deixou a garantia de que as águias estão preparadas. “Já estamos a trabalhar há um mês, tivemos resultados muito bons e penso que estamos no bom caminho para fazer a diferença”, afirmou, em declarações à BTV.