Benfica já sabe que tubarões pode defrontar nos 16 avos-de-final da Champions

O Benfica já sabe quem são os quatro possíveis adversários nos 16 avos-de-final da Liga dos Campeões feminina. Ora, tendo em conta que as águias não têm estatuto de cabeça-de-série, é certo que vai ser preciso travar duelo com Bayern Munique, Chelsea, Atlético Madrid ou Glasgow City, numa eliminatória a duas mãos (9/10 de dezembro e 15/16 de dezembro), com a primeira no Benfica Campus, no Seixal. O sorteio decorre esta terça-feira em Nyon, na Suíça, às 11 horas.





Cabeças-de-série

Não cabeças-de-série



Cabeças-de-série





Não cabeças-de-série



Cabeças-de-série



Não cabeças-de-série



Cabeças-de-série



Não cabeças-de-série



A escolha ficou reduzida a estas quatro formações devido à forma diferente de realizar o sorteio. As equipas foram divididas em quatro grupos de oito - quatro cabeças-de-série e quatro não cabeças-de-série -, de acordo com o ranking ordenado pelos coeficientes, sendo que as eliminatórias saem daí.No que diz respeito ao referido ranking, o Benfica saltou da 94.ª para da 68.ª posição (Sp. Braga está em 61.º e Sporting em 62.º) e vai, então, defrontar equipas que estão entre as mais bem classificadas. Bayern estám 6.º, Chelsea em 7.º, Atlético Madrid em 11.º e Glasgow City em 15.º. A título de curiosidade, Lyon, Wolfsburgo e Barcelona ocupam o pódio.Fortuna Hjorring (Dinamarca)Lyon (França)Barcelona (Espanha)Zurique (Suíça)St. Polten (Áustria)Pomurje (Eslovénia)Juventus (Itália)PSV (HolandaBIIK-Kazygurt (Cazaquistão)Wolfsburgo (Alemanha)Kvinner (Noruega)Rosengard (Suécia)Lanckhuti (Geórgia)WFC-2 Kharkiv (Ucrânia)ZFK Spartak (Sérvia)FC Minsk (Bielorrússia)Brondby (Dinamarca)Slavia Praga (República Checa)Paris Saint-Germain (França)Manchester City (Inglaterra)Gotemburgo (Suécia)Valerenga (Noruega)Fiorentina (Itália)Gornik Leczna (Polónia)Bayern Munique (Alemanha)Chelsea (Inglaterra)Atlético Madrid (Espanha)Glasgow City (Escócia)Sparta Praga (República Checa)Ajax (Holanda)Servette (Suíça)