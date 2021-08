Benfica joga 1.ª mão da ronda de acesso à Liga dos Campeões feminina fora de casa

O Benfica vai jogar fora de casa a primeira mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, diante do Twente, e recebe as holandesas no segundo encontro, no Seixal.

Os encarnados informaram esta segunda-feira que jogam nos Países Baixos em 31 de agosto, a partir das 18:30 (hora de Lisboa), enquanto a partida da segunda mão está agendada para 9 de setembro, às 19:30, no relvado principal do centro de treinos do clube.

No domingo, o sorteio da segunda ronda da Liga dos Campeões, a derradeira antes da fase de grupos, determinou um duelo com as holandesas do Twente, depois de o Benfica ter eliminado as israelitas do Kiryat Gat (4-0) e as luxemburguesas do Racing FC Union (7-0) no torneio da ronda 1, realizado em Zenica, na Bósnia-Herzegovina.

O Twente, campeão holandês em 2011, 2016, 2019 e 2021, afastou na primeira ronda da Champions as georgianas do FC Nike, por 9-0, e, já no segundo jogo, as sérvias do Spartak Subotica, com um triunfo por 5-3, após prolongamento.

Na segunda ronda, são 24 equipas que lutam pelas últimas 12 vagas na fase de grupos, na qual já estão Barcelona (campeão), Paris Saint-Germain, Bayern Munique e Chelsea, apurados diretamente.