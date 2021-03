Benfica motivado e sem facilitar

Depois de festejar a conquista na Taça da Liga, o Benfica volta a entrar em campo na fase de apuramento de campeão da Liga BPI e visita o Torreense (14h), equipa que, a jogar em casa, lhe causou muitas dificuldades na fase regular. Nessa partida, o Benfica, que está em 3º lugar com 15 pontos – menos um do que Sporting e Famalicão –, deu a volta e venceu (4-3) e, apesar de a formação de Torres Vedras atravessar um mau momento, Letícia pede atenção.

“Todos os jogos são difíceis, não podemos pensar que o adversário é fácil. Temos de dar tudo até ao final desta prova porque vai ser muito competitiva”, frisou a guardiã.

Além das águias, também o Sporting entra em campo, às 16 horas, para enfrentar o líder Famalicão. Também hoje disputa-se o Sp. Braga-Marítimo (11h). No entanto, esta jornada já arrancou ontem, com a vitória do C. Albergaria (5-2) em casa do Condeixa na fase de permanência.