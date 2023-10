Benfica no Pote 3 do sorteio da Champions

O Benfica conhece hoje em Nyon (Suíça), pelas 12 horas, os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, na qual marca presença pela terceira vez consecutiva, e sabe, desde já, que não terá vida fácil. As tricampeãs nacionais encontram-se no pote 3 e poderão reencontrar Barcelona, detentor do troféu, ou Bayern; enfrentar Lyon, recordista de títulos na Champions (8), ou Chelsea (todos no pote 1); e ainda PSG, Real Madrid, Slavia Praga ou Rosengard, também adversário das águias na época passada (pote 2); além de Ajax, E. Frankfurt, Brann ou Paris FC, uma equipa que já afastou Arsenal e Wolfsburgo esta época.