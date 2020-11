Benfica passeia com ‘ajuda’

O Benfica somou uma vitória tranquila sobre o Amora em jogo realizado no Benfica Campus relativo à 5ª jornada da primeira fase da Liga BPI, que estava em atraso. O jogo começou com ascendente das águias, mas com boa réplica do Amora, que tentou a sorte com um remate de longe de Nadine Cordeiro.

Aos 15 minutos, Carole Costa subiu ao primeiro andar na sequência de um canto para abrir o ativo e, sete minutos depois, o Benfica chegou ao segundo golo, outra vez de canto, num lance infeliz da guarda-redes do Amora que, apertada por Cloé Lacasse, acabou por introduzir a bola na própria baliza. Aos 35 minutos, as águias elevaram a contagem com novo golo na própria baliza, desta vez de Joana Prazeres.

No início da segunda parte, o marcador subiu para 4-0 com um golo de Joline Amani (47’). Depois a intensidade do jogo baixou e Mafalda Marujo e Ana Dias ainda desenvolveram algumas jogadas ofensivas para o Amora mas o resultado não sofreu alteração. Com mais três pontos assegurados, as águias isolaram-se no comando da Série Sul, na primeira fase do campeonato, à condição.