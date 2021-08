Benfica perde na estreia no KAIF Trophy

A equipa feminina de futebol do Benfica saiu esta sexta-feira derrotada do primeiro jogo da pré-temporada, diante das alemãs do Turbine Potsdam (2-0), referente ao KAIF Trophy, disputado na Áustria.

Na Arena Leoben, as antigas campeãs europeias e quartas classificadas da última edição da Liga germânica inauguraram o marcador à passagem do minuto 15, pelos pés de Melissa Kossler, após corresponder a um cruzamento vindo da direita do ataque.

No segundo tempo, Nina Ehegotz dilatou a vantagem e fixou o resultado final, aos 68 minutos.

No sábado, o Benfica volta a competir no torneio austríaco, frente às anfitriãs do Áustria de Viena, a partir das 18H30.