Benfica quer contrariar poderio do Chelsea

O treinador Luís Andrade considera que o duelo de hoje frente ao Chelsea "será o mais difícil" que o Benfica teve até hoje no futebol feminino, em três anos de projeto. "O favoritismo está do lado deles, pois já andam nestas lides há muitos anos. Nós somos os benjamins desta Liga dos Campeões e, como tal, queremos dar uma boa resposta", afirmou o treinador, de 47 anos.

Pauleta, jogadora espanhola do meio-campo do Benfica, dá a receita para a equipa tentar surpreender o conjunto inglês. "Muito trabalho, muita cooperação entre nós e entreajuda. O que mais precisamos é de estarmos unidas dentro de campo e ajudar-nos umas às outras para tentar cobrir todos os espaços no campo e conseguirmos travar o Chelsea, que tem jogadoras de grande qualidade. Mas nós também", frisou, confessando ser especial defrontar futebolistas que só costumava ver na televisão: "Dá uma motivação extra para mostrarmos que conseguimos estar ao nível delas. Temos qualidade para competir!"





A equipa feminina do Benfica, que hoje, a partir das 15 horas, defronta o Chelsea na 1ª mão dos 16 avos-de-final da Liga dos Campeões, recebeu ontem, depois do último treino antes do duelo com a formação britânica, um incentivo extra de Luís Filipe Vieira e de Jorge Jesus.

Visivelmente entusiasmadas pela visita surpresa do presidente e do treinador da equipa principal masculina, as jogadoras às ordens do técnico Luís Andrade ouviram palavras de ânimo e de confiança.

Tal como Luís Filipe Vieira, que desejou “muita sorte” à equipa, Jorge Jesus esteve sempre bem-disposto e cumprimentou individualmente todas as futebolistas, fazendo questão de identificar uma das guarda-redes da equipa, a brasileira Dani Neuhaus. O míster fez furor quando se comprometeu a organizar, futuramente, um jogo entre a equipa masculina e a feminina.

Depois de ter afastado PAOK (3-1) e Anderlecht (2-1) nas rondas anteriores – sempre a jogar fora –, Jorge Jesus destacou o feito alcançado pela equipa feminina do Benfica ao marcar presença numa fase tão adiantada da competição: “Estão a dar um passo importante para valorizar o futebol feminino em Portugal.”

Luís Filipe Vieira seguiu a mesma linha de pensamento e apelou à “vontade de vencer” das jogadoras, aproveitando ainda para lembrá-las do “momento histórico” que estão a viver e para terem “confiança”.

Já quando a equipa se encaminhava para o túnel de acesso aos balneários, Jorge Jesus fez questão de registar o momento para a posteridade e chamou as atletas e o treinador Luís Andrade para uma fotografia de grupo.