Benfica quer mostrar que é equipa a ter em conta na Liga dos Campeões feminina

O Benfica quer mostrar que é uma equipa a ter em conta na Liga dos Campeões de futebol feminino, ao mesmo tempo que consolida o seu projeto internacional, disse esta segunda-feira o treinador-adjunto, André Vale.

Na véspera de receber o Bayern Munique, no Seixal, o adjunto de Filipa Patão admitiu "orgulho" por ter chegado a esta fase da prova e garantiu que a equipa vai entrar em todos os jogos "para honrar a camisola" e mostrar que não é "um 'outsider'".

"Quando trabalhamos no Benfica e temos este símbolo ao peito, entramos em todos os jogos para ganhar. Independentemente de podermos ser considerados, por alguns, como um 'outsider', por ser a primeira vez que estamos na prova, isso é perfeitamente normal", assumiu André Vale, no relvado do Benfica Futebol Campus.

Assumindo essa premissa, a equipa pode "fazer o máximo de pontos possível" no grupo, pelo que o apuramento "é uma possibilidade como outras", embora André Vale admita as dificuldades.

"Se é fácil? Não é, de todo. Mas se fosse fácil, também não seria para nós", atirou o técnico.

Ainda assim, e por se tratar da primeira vez que o Benfica disputa a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, o foco do clube está em "crescer ao nível do projeto europeu", assumiu André Vale, ao comentar o sorteio que colocou no caminho das 'águias', além do Bayern Munique, as francesas do Lyon e as suecas do Hacken.

"Para nós, não havia boas escolhas, piores ou melhores. Temos muito orgulho no que estamos a criar e na possibilidade enorme de crescimento. Porque, na realidade, como é que as jogadoras crescem em projetos internacionais? É em jogos internacionais e isso só poder ser através da seleção e da Liga dos Campeões", comentou.

Por esse motivo, André Vale aproveitou para deixar uma crítica à Federação Portuguesa de Futebol a ao Amora, adversário do último sábado, por terem "recusado" antecipar o encontro da I Liga, de forma a deixar mais tempo às 'encarnadas' para preparar o jogo europeu.

"Todos devemos contribuir, porque se o Benfica e a seleção estiverem bem ao nível dos jogos internacionais, isso só vai trazer vantagens a todos. Não é desculpa para nada, mas vimos preparar este jogo com um dia de antecedência", alertou.

Sobre o jogo de terça-feira, frente ao Bayern Munique, Vale prometeu "o maior respeito" pelas adversárias, mas também pelos "valores" da sua equipa, que vai tentar "ao máximo entender o adversário" e adaptar-se, mas sem perder a sua personalidade.

"Vamos manter exatamente o que o Benfica nos tem habituado. Uma equipa que tenta aproveitar tudo o que o jogo tem para oferecer e que tenta dentro das suas características e máximas fazer o melhor possível. Como disse a Valéria [Cantuário], aproveitar todas as oportunidades", concluiu André Vale.

O técnico referia-se às palavras da avançada do Benfica, que escutou momentos antes a admitir, por um lado, que "o Bayern Munique é uma equipa bem complicada", mas, por outro, a prometer que as jogadoras vão estar "preparadas" para dar o melhor e impor o seu jogo.

"É [uma questão de] aproveitar as chances que tivermos. Acho que temos de 'matar' quando tivermos as nossas oportunidades. Tenho a certeza que não vamos dar para trás e vamos aproveitar essas chances da melhor forma possível", analisou a brasileira.

E apesar de a equipa estar "muito focada" o jogo de terça-feira, Valéria Cantuário reconheceu que não deixa de "pensar nos próximos jogos", no sentido de "tentar arrancar o máximo de pontos possível" e a "classificação para a próxima fase".

"Não vai ser fácil, mas estamos preparadas para o que der e vier", assumiu, em plena concordância de ideias com André Vale.

O Benfica recebe na terça-feira o Bayern Munique em encontro da primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol feminino, com início marcado para as 20:00, no Seixal, e arbitragem da espanhola Marta Huerta de Aza.

As 'encarnadas' estão, pela primeira vez, na fase de grupos da 'Champions' e, além do Bayern Munique (Alemanha), vão defrontar também o Lyon (França) e o Hacken (Suécia).