Benfica recebe secundário Amora nos 'quartos' da Taça de Portugal

O Benfica, campeão em título, recebe o Amora, do segundo escalão, nos quartos-de-final da Taça de Portugal feminina de futebol, e o Sporting de Braga joga no terreno da Ovarense, ditou o sorteio desta quarta-feira.

Nos outros encontros, o Futebol Benfica mede forças com o Estoril, enquanto o Grijó e Famalicão, ambos da segunda divisão, discutem a outra vaga nas meias-finais da prova rainha, fase que será decidida a duas mãos.

Benfica e Sporting de Braga podem reeditar a final do ano passado, uma vez que o vencedor do encontro entre Grijó e Famalicão jogará com os encarnados ou o Amora e da partida que vai opor o Futebol Benfica a Estoril sairá o opositor dos bracarenses ou da Ovarense

Os quartos-de-final estão agendados para o dia 16 de fevereiro e as 'meias' para o dia 26 do mesmo mês (primeira mão) e 10 de maio (segunda mão).