Benfica reforça equipa de futebol feminino com Catarina Amado

O Benfica contratou por três épocas a avançada Catarina Amado, proveniente do Estoril Praia, para reforçar a equipa de futebol feminino, anunciou esta terça-feira o clube lisboeta no site oficial."Esta assinatura é muito importante para mim, o Benfica é o clube do meu coração. Sinto-me em casa e espero crescer muito como jogadora", disse Catarina Amado, em declarações à BTV.O Benfica, recém-promovido ao escalão principal, depois de ter vencido o campeonato secundário no ano de estreia da modalidade, qualificou Catarina Amado, de 19 anos, uma "grande promessa portuguesa do futebol feminino" português."O Benfica é um grande clube, tem condições incríveis e todos me têm acolhido muito bem. O clube começou com um grande projeto e eu tenho grandes expectativas para a nova época. Quero dar o meu contributo à equipa para que possamos vencer todas as competições em que estamos inseridas", assinalou a jogadora.