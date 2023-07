Benfica reforça meio-campo da equipa feminina

O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Laís Araújo, média brasileira, de 27 anos, que assinou um contrato válido até 2025. Nas últimas duas temporadas jogou no Famalicão."Estou muito feliz e animada por assinar contrato com um clube com a grandeza do Benfica. Deixa qualquer jogadora muito feliz. Sinto-me honrada. Estou muito contente e empenhada e não vejo a hora de defender as cores do Benfica", disse a jogadora, citada pelo site do Benfica.A média, capaz de atuar na defesa e no meio-campo, assume que é uma grande responsabilidade vestir a camisola dos encarnados, mas mostrou-se confiante: "É uma responsabilidade que posso carregar. Se me deram essa oportunidade, é porque mostrei que posso ser capaz. Espero que ao longo das temporadas possa mostrar isso com toda a força e empenho. Sou uma jogadora que gosta muito de desafios, acho que é o que me faz ser uma jogadora forte."