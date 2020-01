Benfica rescinde contrato com Annaysa Silva

O Benfica anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com Annaysa Silva para a rescisão de contrato.





"A atleta, que esteve integrada no grupo de trabalho que já conquistou esta temporada a Supertaça de Portugal, dará, agora, novo rumo à carreira desportiva. O Clube enaltece a atitude profissional da futebolista brasileira e deseja-lhe felicidades para o futuro", refere o clube da Luz.Annaysa Silva alinhou em cinco jogos com a camisola do Benfica e marcou um golo.