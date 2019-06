Benfica sagra-se campeão de juniores

A equipa de juniores do Benfica sagrou-se este sábado campeã nacional da categoria, ao superar o Sp. Braga na segunda mão da final por 2-0. Um triunfo que, refira-se, serviu para as jovens águias anularem a derrota de 1-0 que traziam da primeira partida. Ana Assucena, com dois golos, apontados aos 21' e 49', acabou por ser a grande figura nesta conquista.