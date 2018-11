Benfica sempre a golear até no dilúvio

O Benfica continua o seu passeio no segundo escalão, com o Torreense a ser a mais recente vítima das encarnadas. 13-0 foi o resultado com que a formação orientada por João Marques assinou o sétimo triunfo no campeonato, curiosamente diante da equipa que vai defrontar na 2ª eliminatória da Taça de Portugal, agendada para 2 de dezembro.

Tendo em conta os números que as águias têm apresentado, o 4-0 ao intervalo até era magro, mas Geyse e Darlene – ambas internacionais brasileiras que chegaram a tempo dos compromissos da seleção canarinha – entraram ao intervalo e o ‘score’ disparou.

O Torreense até era a quarta melhor defesa do campeonato à partida para a sétima jornada, mas as encarnadas não facilitaram e partiram para uma goleada, com Carlota Cristo a assinar um hat trick. Geyse, Jassie Vasconcelos e Andreia Faria bisaram, enquanto Maiara, Tita, Darlene e Pauleta completaram a festa. O Benfica continua sem sofrer qualquer golo e já soma... 128 marcados.

Sporting B também passeia

Quem também somou os três pontos foi o Sporting B, equipa que só tem vitórias... tirando o encontro com o Benfica, que perdeu por 4-0. Desta feita, as leoas levaram a melhor na visita ao Vidreiros (8-0), com golos de Nicole (4), Marta Ferreira (2), Margarida Caniço e Inês Macedo.