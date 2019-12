Benfica soma 10.ª vitória em 10 jogos na Liga feminina

O líder Benfica somou este sábado a 10.ª vitória, em 10 jogos, na Liga feminina, ao golear o Clube Atlético Ouriense por 4-0, em encontro realizado no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.

Cloé Lacasse, aos 23 e 25 minutos, e a 'capitão' Darlene, aos 46, de grande penalidade, e aos 90+2, apontaram os tentos das 'encarnadas', que dedicaram a vitória a Evy Pereira, que se lesionou com gravidade e já não deve jogar em 2019/20.

Na classificação, o Benfica soma agora 30 pontos, com 72 golos marcados e apenas um sofrido.

As 'encarnadas' venceram todos os jogos oficiais na presente temporada, que arrancou com a vitória na Supertaça, depois de em 2018/19, na estreia no futebol feminino, terem conquistado o campeonato da segunda divisão e a Taça de Portugal.