Benfica soma em Ovar segunda goleada na Liga feminina

O promovido Benfica conseguiu este domingo a segunda goleada na Liga feminina de futebol, ao bater fora a Ovarense por 7-0, na segunda ronda da prova, depois dos 24-0 caseiros ao GDC A-dos-Francos.





Lúcia Alves abriu o marcador, aos 10 minutos, e as internacionais brasileiras Darlene e Geyse conseguiram ambas hat tricks, num embate em que o onze de Luís Andrade já vencia ao intervalo por 3-0.O conjunto encarnado, que abriu a época com a vitória na Supertaça, está a cumprir a primeira temporada na Liga principal, depois de em 2018/19, na estreia no futebol feminino, ter conquistado o campeonato secundário e a Taça de Portugal.