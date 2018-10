Benfica-Sporting B: rivalidade atinge outra dimensão

Quando o Benfica anunciou a aposta no futebol feminino, de imediato se começou a pensar quando seria o primeiro dérbi com o Sporting, que tem dominado a modalidade em Portugal. No que diz respeito às equipas principais, desde cedo se sabia que o primeiro encontro só podia acontecer na Taça de Portugal ou na próxima temporada, uma vez que as águias tiveram de começar no segundo escalão. Mas aí está o primeiro clássico entre Benfica e... Sporting B!

É já amanhã, às 15 horas, que a formação orientada por João Marques recebe as leoas no Estádio da Tapadinha, num embate entre duas equipas que só sabem ganhar e sem sofrer golos. O Benfica soma quatro vitórias, 85 golos marcados e zero consentidos, enquanto o Sporting B somou três triunfos – folgou na jornada inaugural –, 32 tiros certeiros e também mantém a baliza inviolada.

Por isso mesmo, João Marques espera muitas dificuldades. "O Sporting tem muita qualidade. Não sabemos que equipa é que elas vão apresentar no domingo [amanhã], mas sabemos que é a equipa de futebol feminino com mais historial nos últimos anos", disse o técnico, de 42 anos, à BTV.

Já Sílvia Rebelo prefere concentrar-se nas águias. "Ainda não sofremos golos e temos marcado bastantes e isso é tudo fruto do nosso trabalho. Estamos num bom momento de forma. Trabalhamos diariamente para chegarmos ao fim de semana e apresentarmos um bom futebol para os nossos sócios e apoiantes", afirmou a internacional portuguesa.

Jovens leoas

Trata-se de um dérbi, no mínimo, diferente. É que o Sporting B é composto maioritariamente por juniores, tal como a própria treinadora explicou. "Nós treinamos à noite, três vezes por semana. Não temos relvado para treinar. A média de idades da nossa equipa é de 17 anos. No domingo [amanhã] posso garantir, sem problema nenhum, que vão estar a jogar atletas de 15 e 16 anos. Vão jogar e vão crescer", afirmou Mariana Cabral ao jornal dos leões.