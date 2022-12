Benfica-Sporting nos 'quartos' da Taça de Portugal feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica vai receber o Sporting, detentor do troféu, no 'jogo grande' dos quartos de final da Taça de Portugal feminina, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na Cidade do Futebol.





Nas restantes partidas, o Famalicão recebe o Damaiense e o Sp. Braga visita o Clube Albergaria. Nota ainda para o Racing Power, única equipa 'sobrevivente' do segundo escalão, que vai receber o Amora.Os duelos estão marcados para o fim de semana de 21 de janeiro de 2023. Refira-se que as meias-finais, cujo emparelhamento também ficou a ser conhecido, serão disputadas a duas mãos a 15 de março e 30 de abril. A final da Taça de Portugal está agendada para 27 de maio de 2023.Racing Power (2.ª Div.)-Amora (Liga BPI)Clube Albergaria (Liga BPI)-Sp. Braga (Liga BPI)Famalicão (Liga BPI)-Damaiense (Liga BPI)Benfica (Liga BPI)-Sporting (Liga BPI)SL Benfica/Sporting-Famalicão/DamaienseRacing Power/Amora-Clube Albergaria/Sp. Braga