Benfica-Sporting pode quebrar recorde

A assistência que o Estádio da Luz irá receber para o dérbi poderá significar um novo recorde de lotação num jogo de futebol feminino, superando os 12.632 espectadores que marcaram presença na final da Taça de Portugal em maio, com o Valadares Gaia, no Jamor. Recorde-se que, em, agosto de 2018, as águias apresentaram-se aos sócios num particular com o Deportivo, na Luz (8.126).

Mostrando o companheirismo que existe, o Benfica colocou a equipa feminina a treinar no Seixal com os comandados de Bruno Lage. "Seja no masculino ou no feminino, só há um Benfica." Foi este o mote que serviu para antecipar o jogo.