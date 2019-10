Benfica-Sporting: rivalidade à parte antes do dérbi

Foi num ambiente de boa disposição e camaradagem que Pauleta e Tatiana Pinto falaram com os jornalistas sobre o dérbi de amanhã entre Benfica e Sporting. À margem da apresentação das novas chuteiras de uma marca desportiva, Pauleta apelou à motivação e Tatiana ao foco para encarar o "grande espetáculo", que poderá mesmo quebrar o recorde de assistência num jogo de futebol feminino em Portugal.

Reconhecendo a importância do encontro para a modalidade, a espanhola do Benfica esclareceu que "é uma boa oportunidade para mostrar aos adeptos que o futebol feminino é bom e bonito". E que, cada vez mais, a aposta dos clubes e da Federação é real. "Estamos num grande caminho", acrescentou Tatiana Pinto.

Sendo um dérbi, é justo dizer que a pressão aumenta. O que, para a jogadora leonina, não deve ser seguido à risca. "Não devemos pensar nisso, pois assim o jogo corre-nos mais naturalmente". Só que nem sempre a envolvência deste e de outros jogos foram fáceis de assimilar. Pauleta que o diga. "No início, era mais difícil lidar com todas estas emoções e ficávamos mais nervosas." Sentimento que, presentemente, deu lugar à "vontade de jogar bem para ganhar". E no sábado não é exceção, pois é, sem surpresas, a aposta da espanhola. Já Tatiana aponta que os pequenos detalhes serão decisivos: "Vai ser muito rico a nível tático e técnico, tenho a certeza."



Perto de 20 mil em expectativa



É expectável que o Estádio da Luz receba a maior assistência de sempre num jogo de futebol feminino em Portugal. São esperados perto de 20 mil espectadores, registo que se aproxima do recorde na liga francesa e que se distancia do máximo na Alemanha. O At. Madrid-Barcelona detém o recorde absoluto.