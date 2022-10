Benfica tem ensaio para a Champions

Antes da estreia no grupo D da Liga dos Campeões feminina – na quarta-feira, em Barcelona –, o Benfica recebe hoje o Famalicão, para a 4ª jornada da Liga BPI, e o objetivo passa por continuar na senda vitoriosa. Até ao momento, a equipa treinada por Filipa Patão venceu os nove desafios realizados em todas as provas: já ergueu a Supertaça, garantiu presença na fase de grupos da Champions e lidera o campeonato. André Vale, adjunto de Filipa Patão, perspetiva "um jogo difícil" diante do 5º classificado."É uma equipa extremamente competente, com excelentes jogadoras e muito agressiva e intensa. Vai causar-nos problemas, e isso é bom, pois obriga a preparar-nos o melhor possível para estarmos no nosso melhor", afirmou o treinador à BTV.A convulsão no Famalicão, com o afastamento do treinador Miguel Afonso, após denúncias de assédio sexual, "pode constituir uma incógnita", segundo André Vale. "É algo que pode causar muitas alterações. Mas temos de estar preparados para tudo e conseguir corresponder em campo."