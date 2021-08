Benfica vai com "ambição brutal" para o duelo da Supertaça frente ao Sporting

O treinador adjunto de futebol feminino do Benfica Tiago Carmo considerou que não há favoritos no dérbi frente ao Sporting, a contar para a Supertaça, mas realçou a "ambição brutal" que existe entre as jogadoras encarnadas.

"Todas as equipas querem jogar finais como esta. É um dérbi, um jogo de 50/50, em que não há favoritismos. As atletas demonstram uma ambição brutal para levar esta final de vencida", disse, em conferência de imprensa no relvado do Estádio da Tapadinha, em Lisboa, antes de um treino de preparação para o duelo com as leoas.

O Benfica regressou a Portugal após duas goleadas na primeira eliminatória da Liga dos Campeões, face às israelitas do Kiryat Gat (4-0) e às luxemburguesas do Racing FC (7-0), mas Tiago Carmo afirmou que o maior ritmo de jogo não atribui mais favoritismo.

"Num jogo desta dimensão, mesmo com mais competitividade, penso que não fará diferença, essencialmente porque estamos a falar de duas boas equipas, que querem ganhar o primeiro troféu oficial em Portugal. O facto de termos mais dois jogos de competição do que o Sporting não influencia em nada o favoritismo para nós", sublinhou.

Tiago Carmo expressou que as futebolistas do Benfica "estão supermotivadas para jogar contra o Sporting", tendo assegurado que o inverso também acontece, num jogo que espera equilibrado e que seja "um bom espetáculo para o futebol português".

"Mais do que nos focarmos com pormenores do adversário, nós focamo-nos em jogar à Benfica. Esse é o nosso principal foco e a nossa principal mensagem para o plantel. A nossa preparação resume-se em jogar à Benfica", atirou o adjunto de Filipa Patão.

Com a primeira mão da segunda eliminatória da Liga dos Campeões após a Supertaça, diante das holandesas do Twente, na próxima terça-feira, Tiago Carmo recusou falar numa gestão do plantel, pois seria faltar ao respeito aos seus adeptos e ao Sporting.

"Neste momento, só há Supertaça nas nossas cabeças. É o troféu que temos em disputa e o próximo jogo. Estaríamos a faltar um bocadinho ao respeito aos nossos adeptos e à equipa do Sporting se pensássemos em gestão. Estamos a falar de um jogo muito equilibrado e competitivo e sabemos a importância que tem para nós", concluiu.

O Benfica, vencedor da última edição do campeonato feminino, defronta o Sporting, segundo classificado dessa edição, na Supertaça de futebol feminino, que abre a época desportiva, a realizar no sábado, a partir das 17H30, no Estádio do Restelo, em Lisboa.