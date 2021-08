Benfica vai defrontar o Twente na 2ª ronda de acesso à Liga dos Campeões feminina

O sorteio realizado este domingo ditou que o Benfica vai defrontar o FC Twente na segunda ronda de acesso à Liga dos Campeões feminina.





A eliminatória vai ser disputada a a duas mãos, com a primeira a ser jogada a 31 de agosto ou 1 de setembro, e a segunda a 8 ou 9 de setembro.A equipa portuguesa luta assim por uma das últimas 12 vagas disponíveis para a fase de grupos da Champions, que já contam com o campeão em título Barcelona, com o Bayern Munique, com o Chelsea e com o Paris Saint Germain.