Benfica vai disputar jogo da Champions feminina no Estádio da Luz

O Benfica revelou esta quarta-feira que o Estádio da Luz vai ser pela primeira vez palco de um jogo da Liga dos Campeões feminina. As encarnadas vão ali receber o Eintracht Frankfurt, a 13 de dezembro, às 20 horas, na jornada inaugural do Grupo A.As tricampeãs nacionais, comandadas de Filipa Patão, competem pela terceira vez consecutiva na fase de grupos da Champions (quarta participação de forma continuada), integrando o lote de 16 melhores equipas europeias.Além do Eintracht Frankfurt, o Benfica vai medir forças com Barcelona e Rosengard, rivais que defrontou na época anterior também na fase de grupos.A participação das águias na prova inicia-se a 14 de novembro, data da deslocação ao recinto do Barcelona, às 20h00. Na 2.ª jornada, as águias recebem o Rosengard às 20h00 de 22 de novembro, antes do encontro com as alemãs, no Estádio da Luz.Na 4.ª ronda, o Benfica visita o Eintracht Frankfurt (21 de dezembro, às 17h45), seguindo-se a ida ao campo do Rosengard, na penúltima ronda, marcada para 25 de janeiro de 2024. No dia 31 do mesmo mês, a fase de grupos é encerrada com a receção ao emblema catalão, campeão da Europa.O Estádio da Luz, recorde-se, recebeu 27.221 espectadores em março de 2023, no dérbi da Liga BPI frente ao Sporting. Até à data data, este é o jogo com mais adeptos na história do futebol feminino em Portugal.