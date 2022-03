Benfica vence em Braga e reforça liderança da Liga BPI

O líder Benfica, em inferioridade numérica durante 27 minutos, venceu hoje por 2-0 no reduto do Sporting de Braga e manteve-se 100% vitorioso na fase de Apuramento de Campeão da Liga BPI, após nove jornadas.

Ainda com o nulo no marcador, as encarnadas ficaram reduzidas a 10 unidades aos 35 minutos, por expulsão de Kika Nazareth, após entrada perigosa sobre Vanessa Marques, mas foi com menos uma que a formação de Filipa Patão chegou aos golos.

Depois de várias ameaças, a canadiana Cloé Lacasse, aos 43 minutos, e a brasileira Ana Vitória, aos 45+2, apontaram os tentos das campeãs nacionais em título.

Na segunda parte, o Benfica continuou a dominar e assumiu, em absoluto, o controlo do encontro a partir dos 62 minutos, quando a bracarense Filipa Ribeiro viu o segundo amarelo e foi expulsa.

A formação encarnada, que tem um jogo em atraso, passou a somar 24 pontos, fruto de oito vitórias em oito jogos, com 16 golos marcados e nenhum sofrido, contra 21 do Sporting, segundo classificado, que goleou por 4-0 no reduto do Albergaria.

O Sporting de Braga, que a meio da semana superou as encarnadas na final da Taça da Liga, no desempate por penáltis (3-2, após 0-0 nos 120 minutos), é apenas sexto, com 10 pontos.