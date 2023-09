Benfica vence Sp. Braga em jogo emotivo e está na final da Supertaça feminina

O Benfica venceu o Sp. Braga no Seixal e está na final da Supertaça Feminina. A eliminatória teve de ser decidida nos penáltis (4-2), depois do empate no tempo regulamentar (3-3).As encarnadas começaram o jogo a todo o gás, com Marie Alidou a inaugurar o marcador nos instantes iniciais da partida, mas o Sp. Braga conseguiu dar a volta ao resultado ainda na primeira parte. Sissi (21’) converteu um penálti e Caroline Kehrer (25’) e Peace Efih (45’+2) aumentaram a vantagem da equipa bracarense.Na segunda parte, Patrícia Morais (60’) defendeu um penálti, mas não conseguiu impedir que Andrea Falcón (77’) e Kika Nazareth (81’) fizessem o empate para as encarnadas e levassem o jogo para ser decidido da marca dos 11 metros.Nos penáltis, a guarda-redes do Benfica, Lena Pauels, esteve em destaque ao impedir dois golos do Sp. Braga e Cristy Ucheibe marcou o penálti decisivo, que deu a vitória às encarnadas.A outra meia-final coloca frente a frente Sporting e Famalicão e está agendada para amanhã, às 15h00, na academia famalicense.