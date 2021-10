Benfiquista Nycole Raysla vai estar afastada dos relvados pelo menos 9 meses

Nycole Raysla vai estar afastada dos relvados pelo menos nove meses, informou o Benfica. A jovem internacional brasileira sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo frente ao Marítimo, no Funchal, no último sábado e a paragem vai ser longa.





Nycole Raysla será submetida em breve a uma intervenção cirúrgica e o tempo de recuperação "não será inferior a nove meses".