Benfiquista Pauleta termina temporada após lesão grave no joelho esquerdo

O Benfica revelou esta quinta-feira a lesão de Pauleta. O tempo de paragem não foi revelado mas, tendo em conta a gravidade do problema físico, a jogadora espanhola não voltará antes da próxima temporada e deu por findo 2022/23."Após observação do departamento clínico do Clube e realização de exames complementares, foi diagnosticada uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A centrocampista continuará a ser acompanhada pelo Departamento Médico do Sport Lisboa e Benfica, que seguirá todo o protocolo recomendado. Força, Pauleta!", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial dos encarnados.A médio encarnada lesionou-se no encontro da Taça de Portugal (3-3), ante o Famalicão, quer terminou com um 3-3 no placard, no Seixal, deixando o relvado de maca e em lágrimas.A futebolista, de 25 anos, é uma das habituais titulares das campeãs nacionais. Conta 33 jogos oficiais em 2022/23.