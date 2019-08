Bilhetes à venda para a Supertaça entre Sp. Braga e Benfica

Foram esta sexta-feira colocados à venda os bilhetes para a Supertaça de futebol feminino entre Sp. Braga e Benfica, jogo que terá lugar no dia 8 de setembro no Estádio João Cardoso, em Tondela.





Os ingressos, que podem ser adquiridos no palco do jogo e nas bilheteiras dos dois clubes, custam 1 euro e a receita do encontro reverte a favor de uma instituição de solidariedade da região.