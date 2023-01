Bis de Jéssica Silva e Kika Nazareth na goleada do Benfica sobre o Torreense

O Benfica goleou este domingo o Torreense por 6-0, em jogo da 10.ª jornada da Liga BPI, num encontro em que Jéssica Silva e Francisca Nazareth bisaram.

As águias entraram praticamente em vantagem na partida, com um golo de Ana Seiça ao minuto 6, com o segundo golo a surgir já em cima do apito final da primeira parte, por Francisca Nazareth (45'+1).

Na segunda parte as encarnadas não tiraram o pé do acelerador, com Jéssica Silva em destaque. A internacional português apontou dois golos em seis minutos (61' e 67') e ajudou a equipa construir uma vantagem bem folgada, que viria a aumentar até ao apito final. Kika seguiu os passos da companheira de equipa e também bisou (74'), com Cloé Lacasse a fechar o marcador a três minutos dos 90' (87').

O Benfica continua assim imparável na Liga BPI, com 10 vitórias consecutivas em outros tantos jogos, liderando a tabela classificativa com 30 pontos (mais 8 do que o Sp. Braga, que surge na segunda posição).