Bola de Ouro do Vietname para Huynh (Länk Vilaverdense)

Huynh Nhu, avançada do Länk Vilaverdense, ganhou a Bola de Ouro feminina do Vietname pela quinta vez, tornando-se a futebolista daquele país com mais troféus. Na cerimónia, a jogadora de 31 anos manifestou a sua “sincera e profunda gratidão” aos treinadores e colegas na equipa minhota e da seleção, que será adversária de Portugal no Mundial.





“Mantermo-nos no topo exige muito treino e esforço”, realçou a atacante do Länk Vilaverdense, que domingo defronta o Benfica, líder do campeonato.