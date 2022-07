Brenda Pérez vai continuar mais um ano no Sporting: «Estou muito contente aqui»

Brenda Pérez vai continuar, pelo menos por mais uma temporada, no Sporting. O clube leonino comunicou esta segunda-feira que exerceu a opção de continuidade da jogadora espanhola por mais uma época, cláusula que estava prevista aquando da sua chegada ao clube, em 2021/22.

"O meu objectivo era continuar porque estou muito contente aqui. Quero continuar a ser o que sou e a trabalhar para ser melhor e sei que o Sporting CP é um óptimo clube para eu continuar a crescer. Cheguei com as expectativas muito altas, mas, sinceramente, não esperava ganhar tudo aquilo que ganhámos: ganhámos dois dos quatro títulos em disputa", começou por dizer a atleta, em declarações ao site oficial dos leões.

"As pessoas não acreditavam que ganhássemos o que ganhámos, porque saiu gente muito importante e chegaram jogadoras que não conheciam, mas conseguimos fazer melhor do que no ano anterior. Foi um bom ano, mas este ano queremos mais", continuou, lançando um olhar já para a nova temporada que se avizinha: "Vamos tentar ganhar o campeonato, mas para já a Supertaça que é a primeira prova. Vamos semana a semana, treino a treino e jogo a jogo porque essa é a única forma de se ganhar tudo. Também queremos jogar na Liga dos Campeões e vamos fazer por isso", disse.



Por fim, a espanhola deixou ainda um pedido aos adeptos do Sporting. "Fazem com que nos sintamos mais fortes e vencedoras. Por isso, espero que estejam sempre ao nosso lado e que os sintamos dentro de campo. O Sporting tem grandes adeptos e eles demonstraram-nos sempre isso", terminou.