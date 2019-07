Bronze para a despedida de Karen Carney

Inglaterra e Suécia disputam hoje (16 horas) o 3º posto no Campeonato do Mundo feminino 2019 que está a ter lugar em França e ambas as seleções pretendem terminar a competição com o bronze ao peito. No entanto, o apito final no encontro de hoje não significa apenas o adeus de inglesas e suecas ao torneio, pois Karen Carney, avançada da equipa dos três leões e do Chelsea, anunciou ontem que se vai retirar do futebol profissional, aos 31 anos, depois deste encontro.





"Vou sentir falta de ouvir o hino nacional, mas também de dar uns pontapés na bola. Mas é o momento certo para me retirar. Sinto que não tenho muito mais para dar", referiu ao ‘The Sun’.Enquanto Phil Neville, selecionador inglês, pretende terminar a prova com um registo positivo e isso significa vencer. "Estou a preparar a melhor equipa. Quero transmitir a mensagem de que este jogo é importante e a classificação também", disse.