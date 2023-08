Câmara de Lobos distingue Telma Encarnação

Telma Encarnação vai receber no próximo dia 4 de outubro, dia do concelho, a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, terra onde nasceu. A ideia da autarquia é agraciá-la pelo seu percurso na Seleção Nacional e no Marítimo, mas também "pelo reconhecimento do seu papel inspirador junto das jovens que querem abraçar a modalidade".A revelação foi feita no dia em que Câmara de Lobos prestou uma homenagem à autora do primeiro golo português num Mundial de futebol feminino, diante do Vietname na Nova Zelândia, e a primeira 'Women of the Match' de sempre. Na oportunidade, Telma recebeu do presidente interino, Leonel Silva, uma réplica de um barco xavelha e a bandeira com a heráldica do município.Já em 2019 a avançada de 21 anos tinha sido galardoada com a Medalha Municipal de Mérito – Grau Prata da autarquia.