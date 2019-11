Campeonato feminino: Benfica bate Sporting e isola-se no topo

O Benfica visitou o Pavilhão João Rocha e saiu de lá como entrou: só com vitórias. As águias bateram os leões, por 3-0, num triunfo categórico que poderia ter sido bem mais avolumado, tivessem as encarnadas a pontaria mais afinada. Com este resultado, as campeãs nacionais isolam-se na liderança, deixando para trás o rival de Lisboa.

Apesar do domínio desde o primeiro apito, o Benfica só conseguiu abrir o marcador aos 14 minutos, com um golo de Fifó, que contou com a ajuda de Cris. Pouco depois, Raquel Santos dilatou a vantagem com um excelente remate de longa distância.

No segundo tempo, o jogo continuou na mesma toada e, à passagem do minuto 27, a capitã Inês Fernandes selou os três prontos, num lance em que Cris voltou a não ficar bem na fotografia. Com o 3-0 no marcador, as águias baixaram a guarda e o Sporting melhorou, mas nunca conseguiu ultrapassar Ana Catarina e o resultado não se alterou até ao apito final.