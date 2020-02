Capello diz que a baliza e o campo de futebol são "demasiado grandes" para as mulheres e leva troco

Colocaram frente a frente Fábio Capello, histórico treinador italiano, e Jill Ellis, antiga selecionadora dos Estados Unidos, para discutir futebol feminino, e Capello foi muito claro relativamente ao que pensa.





"Acho que no futebol a baliza é demasiado grande para as mulheres e o campo demasiado amplo", disse esta segunda-feira Capello, numa conferência de imprensa, antes da cerimónia dos Prémios Laureus, indo depois mesmo mais longe."O tamanho da baliza torna tudo muito difícil para as mulheres porque no futebol é preciso saltar. Quando as mulheres jogam basquetebol ou voleibol baixa-se a rede porque elas não são tão altas como os homens", explicou.O técnico foi prontamente interrompido por Jill Ellis. "Com todo o respeito, não concordo. Cada vez mais vemos mulheres mais altas no futebol feminino. A pureza do jogo é o que todos amamos. Não acho que tenhamos de mudar as regras. Temos guarda-redes com mais de 1 metro e 80. O nível atlético das mulheres está a aumentar e vai continuar a evoluir", garantiu a antiga selecionadora dos EUA.