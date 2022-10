Capitã do Famalicão garante: «Resposta vai ser dada em campo»

Depois da denúncia feita à FPF de que várias jogadoras e elementos da equipa técnica do Famalicão participaram numa festa de cariz sexual na época passada, a capitã da equipa minhota garantiu, esta sexta-feira, que o grupo quer dar uma resposta na receção ao Clube Albergaria, domingo, para a 3.ª jornada da Liga BPI.





"No ano passado eu também fazia parte das capitãs. A mensagem que posso passar é que a equipa está totalmente focada no nosso trabalho e no que nos pedem dentro do campo. Trabalhamos sempre nesse sentido. A equipa está unida, focada no balneário e na união entre nós. A esta instabilidade que temos vindo a passar, a resposta vai ser dada em campo", sublinhou Regina Pereira, em conferência de imprensa."Temos um plantel totalmente profissional. Chega a hora do treino e está focada nisso, mais nada. Temos 25 profissionais preparadas para o jogo, que se foque em futebol e não em coisas externas, na maior valorização da mulher no futebol", acrescentou a médio de 30 anos.

Refira-se que, ontem, o Famalicão anunciou Marco Ramos como novo treinador. O técnico de 35 anos sucede a Miguel Afonso, afastado do comando devido a acusações de assédio sexual quando orientava o Rio Ave.