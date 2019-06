Capitã do Young Boys desaparecida depois de se ter atirado à água no lago de Como

A internacional suíça Florijana Ismaili, capitã do Young Boys, está desaparecida desde sábado, depois de se ter atirado à água no lago de Como, em Itália, anunciou este sábado o clube de Berna."Ela saltou para a água e jamais voltou à superfície", explicou o Young Boys, precisando que se encontra "em contacto estreito com os membros da família".De acordo com o clube suíço, "a polícia continua as buscas"."Estamos muito preocupados, mas não perdemos a esperança que tudo terminará bem", prosseguiu o Young Boys, sétimo colocado do último campeonato helvético.Ismaili, que é internacional suíça desde 2014, contando 33 internacionalizações, joga no Young Boys desde 2011, proveniente do FC Walperswil.