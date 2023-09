Capitã sueca diz que jogo com a Itália foi disputado... no "bosque": «Vi mais animais que pessoas»

A seleção feminina da Suécia somou, esta terça-feira, a primeira vitória na Liga das Nações ao bater a Itália, por 1-0, num jogo disputado no Estádio Teofilo Patini, em Castel di Sangro, uma pequena região no país transalpino com poucos milhares de habitantes, algo que fez com que apenas 2.500 pessoas estivessem presentes no recinto. No final da partida, e apesar do triunfo, a capitã sueca Kosovare Asllani fez questão de mostrar o seu descontentamento pelo palco em que foi jogado o encontro, referindo que a federação italiana devia procurar "honrar a sua seleção"."É bastante criticável que a federação italiana tenha decidido fazer o jogo aqui, no bosque. Vi mais animais que pessoas... Deviam honrar a seleção nacional feminina e colocá-la a jogar num estádio maior, para ver quantas pessoas conseguiam realmente chamar", referiu Asllani, aos microfones da 'SVT Sport'.Com a vitória, a Suécia subiu ao 2.º lugar do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações feminina, passando a somar 3 pontos, os mesmos da Itália. A Espanha lidera o grupo, com 6, ao passo que a Suíça ocupa o último posto, ainda sem qualquer ponto.