Caras novas no Torreense

O Torreense apresentou as quatro primeiras contratações para 2023/24, em que volta a disputar a Liga BPI. Carolina Correia, central de 21 anos, chega do Benfica, onde na época passada realizou 12 jogos, um deles na Liga dos Campeões. Com a camisola das águias, a defesa conquistou dois campeonatos, uma Taça da Liga e uma Supertaça. Já Catarina Pereira, lateral-esquerda de 22 anos, assinou pelo emblema de Torres Vedras, depois de duas temporadas no Sp. Braga, durante as quais alinhou em 38 jogos. Para o meio-campo, o Torreense contratou Chinyelu Asher, internacional jamaicana de 30 anos, que na época passada representou o AIK, e Daniuska Rodriguez A venezuelana, de 24 anos, regressa à equipa azul-grená, onde jogou em 201/22. Em Portugal, também jogou no Sp. Braga (entre 2018 e 2021).





: D.G.