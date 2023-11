Carla Cardoso e a aposta do V. Setúbal no feminino: «Gota no oceano»

Capitã da equipa feminina de futebol do V. Setúbal, criada apenas na época passada, Carla Cardoso explica como surgiu o desafio e o próprio projeto de um histórico do futebol português em crise que decidiu apostar no feminino.

"Foi um treinador [Ricardo Miguel Vieira], com quem tinha trabalhado no Amora, que falou comigo. Foi convidado para o projeto, quis saber se estava interessada, aceitei e foi a melhor coisa que fiz. Fomos campeãs, invictas, temos um grupo de trabalho extraordinário", começa por apontar a centrocampista. "O clube quis apostar no projeto do futebol feminino. É claro que não se pode comparar o investimento de uma equipa masculina com o de uma equipa feminina. É uma gota no oceano no orçamento, se calhar, ter uma equipa [feminina] na 3ª divisão, em comparação com manter uma equipa masculina na Liga 3 ou até mesmo no Campeonato de Portugal", observa a experiente jogadora, que explica o papel que desempenha enquanto capitã: "Estarei sempre disponível para ajudar. Em tudo. É importante ter alguém mais velho, uma voz ativa que as ajude a evoluir, a nível desportivo e pessoal."