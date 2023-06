Carlos Roger: «Com mais tempo, se calhar conseguíamos pôr o Gil Vicente na 1ª divisão»

O empate frente ao Ouriense ditou o adeus do Gil Vicente ao sonho da subida à Liga BPI, num cenário que, de forma natural, deixou o treinador Carlos Roger insatisfeito."Procurámos a subida para a Liga BPI e, de forma natural, o resultado teria de ser diferente. Saímos com essa frustração, merecíamos pelos menos termos prolongado mais a eliminatória. Já nem falo da subida, mas produzimos o suficiente para sairmos daqui com a vitória. No entanto, o futebol é assim e só posso dar os parabéns à minha equipa, que se excedeu desde que chegámos cá, há três meses. Mostrámos que, com mais tempo, se calhar conseguíamos pôr o Gil Vicente na 1ª divisão. Sabia que o playoff seria muito complicado porque a diferença competitiva entre a Liga BPI e a 2ª divisão ainda é grande. Acredito que, em termos competitivos, a Federação devia fazer alterações. Acredito que podiam descer dois clubes e subirem dois e haver um playoff entre o antepenúltimo e o 3º classificado da 2ª divisão. As equipas da 2ª divisão não se preparam para subir em playoffs porque os orçamentos são mais baixos", começou por referir.O técnico apontou já baterias à próxima época: "Queremos continuar a crescer, não só a nível estrutural, mas também na forma como preparamos a época e o projeto. Hoje fechamos um ciclo e, a partir da próxima semana, vamos começar a preparar a equipa e as ideias para o Gil Vicente apareça mais forte. Queremos ser sérios candidatos à subida, acredito que a Liga BPI é o sítio onde a equipa tem de estar".