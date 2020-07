Carlota Cristo regressa ao Benfica

O Benfica anunciou, esta quarta-feira na página oficial, o regresso da futebolista Carlota Cristo, depois de uma temporada de empréstimo ao Valadares-Gaia.





A avançada de 22 anos vai ser integrada no plantel das encarnadas para a próxima época 2020/2021. "Estou muito feliz por ter regressado ao Benfica. Sinto-me bastante integrada porque já conhecia a maior parte da equipa. Temos treinado muito bem, seguindo sempre as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde. Tem sido um regresso ótimo. Espero, num futuro próximo, poder ajudar o Clube a conquistar os seus objetivos", disse a jogadora, citada no site do Benfica.Ao serviço do Valadares-Gaia, Carlota Cristo realizou 1510 minutos, disputou 17 jogos e apontou 18 golos."Sinto que evoluí bastante como pessoa e como jogadora no Valadares-Gaia. Tive mais minutos e mais oportunidades para jogar. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer à excelente equipa técnica do Valadares e às jogadoras, que tudo fizeram para me integrar e para me ajudar a evoluir física e tecnicamente", afirmou.