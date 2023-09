Carolina Mendes antevê jogo com o Benfica: «Vamos fazer de tudo para ganhar»

O Sp. Braga reconhece a qualidade "inquestionável" do Benfica, mas quer vencer as encarnadas na meia-final, no sábado, para estar presente na final da Supertaça feminina de futebol, frisou esta sexta-feira a internacional portuguesa Carolina Mendes.

"Todas nós sabemos a qualidade da equipa do Benfica, é nquestionável. [Mas] Nós somos o Sp. Braga, queremos lutar por títulos e vamos fazer de tudo para ganhar", referiu, citada pelos meios do clube.

A experiente avançada, de 35 anos, disse estar expectante pelo jogo e lembrou as várias mudanças na equipa, a começar pelo novo treinador, Tomás Tengarrinha.

"Nada melhor que começar com um jogo destes. Queremos pôr em prática aquilo que foi a nossa pré-época, que foi bastante positiva. Jogadoras novas, equipa técnica nova e mais energia para o nosso plantel", resumiu.

Carolina Mendes frisou a ambição da equipa em estar em finais: "São esses os palcos em que queremos estar. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar ao Benfica e chegar à final e estar em mais um jogo decisivo".

O jogo entre Benfica e Sp. Braga realiza-se a partir das 15h00 de sábado, no Benfica Campus, no Seixal, e quem ganhar defrontará na final, a 13 de setembro, o vencedor do Famalicão - Sporting, jogo da outra meia-final (domingo, às 15h00, no Complexo Desportivo do Famalicão).