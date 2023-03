Carolina Mendes e o duelo com o Racing Power: «Queremos estar na final da Taça de Portugal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carolina Mendes antecipou esta terça-feira o duelo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Racing Power. A internacional portuguesa assumiu estar à espera de um desafio difícil pela frente, mas sublinhou a confiança do grupo em avançar para a próxima fase da Prova Rainha."Os bons resultados dão-nos motivação e confiança. O trabalho de casa está feito. Sabemos que será um jogo difícil, o adversário tem os seus objetivos, mas nós também temos os nossos. Queremos seguir em frente e estar na final da Taça de Portugal", começou por dizer a avançada de 35 anos, em declarações citadas pelo site oficial do Sp. Braga."Perspectivamos um jogo difícil. Vamos defrontar um adversário motivado, que só sabe vencer nesta competição e tem os seus objetivos. No entanto, estamos focadas em nós. Estamos bem e preparadas. Queremos conquistar um bom resultado para irmos mais confortáveis para o segundo e decisivo jogo", terminou.