Carolina Rodrigues troca Benfica pelo Sporting

Carolina Rodrigues foi há minutos anunciada, no site oficial do Sporting, como reforço para a equipa B de futebol feminino dos leões. A avançada de 16 anos chega proveniente do rival Benfica, clube onde fez toda a sua formação.





"É um sentimento de enorme alegria e uma grande responsabilidade. É um orgulho fazer parte desta equipa e deste grande clube", começou por dizer a jovem atleta, em declarações à Sporting TV. "Vou tentar ajudar a equipa a ganhar o máximo possível de títulos e espero que tudo corra bem", acrescentou.Carolina Rodrigues não esconde admiração por Ana Borges. "É aquela com quem mais me identifico pela velocidade. É uma jogadora com bastante qualidade", atirou.Por fim, a avançada de 16 anos deixou uma mensagem aos sportinguistas. "Vou honrar sempre esta camisola e vou dar o meu máximo dentro de campo para agradecer às pessoas que confiam em mim. Vou fazer tudo para representar o clube da melhor forma", concluiu.