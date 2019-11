Caroline Van Slambrouck reforça futebol feminino do Benfica

Caroline Van Slambrouck é o mais recente reforço da equipa de futebol feminino do Benfica, anunciou esta sexta-feira o clube lisboeta no site oficial.

A jogadora, de 27 anos, que representava as islandesas do ÍBV, também jogou nos Estados Unidos, onde alinhou pelos Kansas Jayhawks e pelos Houston Dash, e na Suécia, ao serviço do Kungsbacka DFF e do Sunnana SK.

"Estou realmente entusiasmada por estar no Benfica. É um clube sólido na Europa e ter a oportunidade de jogar num palco enorme é, sinceramente, fantástico. Estou ansiosa por ver como vai correr a segunda parte da temporada e o que vamos conseguir fazer. Quero ganhar muitos títulos", disse a futebolista.

A equipa feminina do Benfica, que se estreou na modalidade na época passada, lidera o campeonato português, com seis vitórias em igual número de jogos e com três pontos de vantagem sobre as rivais do Sporting.