Caroline Van Slambrouk deixa Benfica

A defesa central norte-americana Caroline Van Slambrouk vai deixar o Benfica, depois de ter estado na última época emprestada à equipa de futebol espanhola do Santa Teresa, informou esta segunda-feira o clube lisboeta.

"Caroline Van Slambrouk e o Sport Lisboa e Benfica chegaram a acordo para o fim do vínculo profissional que existia entre ambas as partes", refere o Benfica, em nota no seu site oficial.

A central, de 28 anos, chegou ao Benfica em novembro de 2019, mas realizou apenas cinco jogos pelas águias, antes da paragem competitiva em 2019/20 devido à pandemia da covid-19, e na época seguinte esteve cedida ao Santa Teresa.