Castigo ‘trama’ Atlético

O Atlético tem a participação no campeonato da 1ª Divisão de 2020/21 em risco. Em causa está um castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido a confrontos durante o jogo entre o emblema de Alcântara e a AD Pastéis da Bola entre jogadoras, equipas técnicas e dirigentes. O Atlético, por ter terminado a Série G da 2ª Divisão no 1º lugar, iria beneficiar do alargamento do principal escalão na próxima temporada, mas, com o castigo aplicado (derrota no jogo e subtração de quatro pontos), será o Damaiense a subir.

"Foi com muita satisfação que recebemos a notícia e vamos trabalhar para deixar uma boa imagem e, quem sabe, terminar nos primeiros quatro lugares da nossa série", disse a Record o líder do Damaiense, Edmundo Silva. Do lado do Atlético, o presidente Ricardo Delgado confirmou que o assunto está entregue aos advogados: "Vamos fazer os possíveis para estarmos na 1ª Divisão! Enviei dois emails à FPF e ainda estou a aguardar uma resposta."